AMC Entertainment-Aktie: Untergang oder Wunder?

Die AMC Entertainment-Aktie ist in den vergangenen Handelstagen weiter auf Talfahrt gegangen. Mittlerweile hat der Kurs Tiefpunkte aus dem Jahr 2020 unterschritten. Mit einem Schlusskurs von 7,64 USD am Dienstag und einem heftigen Plus von 6,0 % zum Wochenstart mag die Situation kurzfristig besser erscheinen. Dennoch zeichnet der Monatsverlauf ein düsteres Bild: ein Minus von 40,2 %. Aus technischer Perspektive bleibt der Bärenmarkt dominant. Der 200-Tage-Durchschnitt (GD200), der für langfristige Analysen von großer Bedeutung ist, sinkt ebenfalls, und der Kurs der AMC Entertainment-Aktie liegt weit darunter.

Kurs: 7,64 USD

GD200: 48,14 USD (fallend)

52-Wochenhoch: 93,30 USD

52-Wochentief: 7,04 USD

Technische Indikatoren: Rot dominiert

Die Trendanalyse, die eine Vielzahl von Indikatoren berücksichtigt, deutet klar darauf...