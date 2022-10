AMC Entertainment-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Eine alte Börsenweisheit lautet, greife nicht ins fallende Messer. So könnte man auch bei diesem Unternehmen agieren. Denn die Kurse befinden sich bereits seit einiger Zeit lediglich zur Unterseite ausgerichtet. Auch von der fundamentalen Seite her gibt es keinen Investitionsgrund, gibt es vielleicht andere? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die AMC Entertainment-Aktie jetzt zu kaufen.… Hier weiterlesen