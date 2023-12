AMC Entertainment Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Amc Entertainment wurde in den sozialen Medien negativ diskutiert und die Diskussion war von negativen Themen geprägt. Die Diskussionen der letzten zwei Wochen waren mehrheitlich negativ, wobei es an drei Tagen auch positive Themen gab. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten negative Themen. Das Anleger-Sentiment ist daher insgesamt "schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Amc Entertainment derzeit bei 76,59 liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Aufgrund der relativen Bewegung in den letzten 25 Tagen wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich für den RSI ein "schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage bei 41,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,16 USD lag. Dies entspricht einem Unterschied von -77,78 Prozent und führt zu einer "schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 13,15 USD, während der letzte Schlusskurs darunter liegt (-30,34 Prozent). Auch hier erhält die Amc Entertainment-Aktie eine "schlecht"-Bewertung.