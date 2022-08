AMC Entertainment-Aktie: Oh Nein!

Dies geschah nachdem die Warnung des britischen Kinokonzerns Cineworld vor einem möglichen Konkurs die Anleger am selben Tag erschreckte, an dem die Vorzugsaktien der amerikanischen Kinokette in den Handel kamen. Die unter dem Kürzel "APE" gehandelten Vorzugsaktien von AMC wurden am Montag an der New Yorker Börse mit 6,95 $ eröffnet. Die als Dividendenpapiere gedachten Aktien haben die gleichen Stimmrechte… Hier weiterlesen