AMC Entertainment Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie der Amc Entertainment von Analysten mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Basierend auf diesem langfristigen Bild wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Kurzfristig gesehen gibt es innerhalb eines Monats 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer aktuellen Bewertung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Amc Entertainment liegt bei 8 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 95,6 Prozent entspricht, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Analysten eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Amc Entertainment derzeit bei 16,81 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der aktuelle Aktienkurs bei 4,09 USD liegt und somit einen Abstand von -75,67 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,35 USD, was einer Differenz von -5,98 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der technischen Analyse eine Gesamteinstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Amc Entertainment-Aktie zeigt einen Wert von 66 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (62,17) bestätigt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Amc Entertainment.

In Bezug auf Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Amc Entertainment in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Amc Entertainment hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten, der technischen Analyse, dem RSI und der Sentiment-Analyse eine Gesamteinstufung der Amc Entertainment-Aktie als "Neutral" mit positiven Anzeichen für eine zukünftige Kursentwicklung.