AMC Entertainment Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Amc Entertainment war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab insgesamt zwei positive und sechs negative Tage, und an sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Amc Entertainment daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 53,79 Punkten, was bedeutet, dass die Amc Entertainment-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 47,04, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Amc Entertainment-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 8 USD angesiedelt, was eine Performance von 85,19 Prozent bedeuten würde.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Amc Entertainment bei 20,07 USD verzeichnet, was die Einstufung "Schlecht" ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4,32 USD, was einen Abstand von -78,48 Prozent bedeutet. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Analysten und eine negative Bewertung in der technischen Analyse für die Amc Entertainment-Aktie.