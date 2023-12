AMC Entertainment Aktie: Knallt es bald?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Amc Entertainment war in den letzten Tagen grundsätzlich negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es neun negative Tage und nur zwei positive Tage, wobei an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Amc Entertainment daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Amc Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 30,84 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,1 USD liegt, was einer Abweichung von -80,22 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (8,07 USD) mit einer Abweichung von -24,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Amc Entertainment-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein eindeutiges Bild. In den letzten 30 Tagen gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Amc Entertainment liegt momentan bei 87,37 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 61,26, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Amc Entertainment-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating.