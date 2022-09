AMC Entertainment-Aktie: Kein guter Tag!

Für die AMC Entertainment-Aktie ging es heute mächtig bergab. Die Aktie des weltgrößten Kinobetreibers verlor am heutigen Handelstag rund zehn Prozent an Wert. Damit setzte die Aktie ihren seit Mitte August bestehenden Abwärtstrend mit erhöhter Geschwindigkeit fort. Was gefällt Anlegern momentan nicht an der AMC Entertainment-Aktie? Noch mehr Verwässerung der Aktionäre? Es sind so einige Dinge. Zum einen sind es… Hier weiterlesen