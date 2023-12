AMC Entertainment Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amc Entertainment-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 53, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu weist der RSI auf 25-Tage-Basis jedoch einen Wert von 74,62 auf, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine negative RSI-Bewertung für Amc Entertainment.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an Amc Entertainment haben in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Die Anzahl und Intensität der Diskussionen über das Unternehmen in den sozialen Medien ist ebenfalls rückläufig, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Amc Entertainment war in den letzten beiden Wochen eher neutral, aber in den letzten Tagen überwiegend positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Amc Entertainment deutlich unter der 200-Tage-Linie liegt, was auf eine schlechte Bewertung hinweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein schlechtes Signal für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich daher aus verschiedenen Bewertungskriterien eine negative Gesamtbewertung für die Amc Entertainment-Aktie.