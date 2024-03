AMC Entertainment Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Stimmung unter den Anlegern rund um die Aktie von Amc Entertainment war in den letzten beiden Wochen eher neutral. Es gab keine deutlichen Ausschläge in der Diskussion, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

Die Analysten, die sich mit Amc Entertainment befassen, haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine neutrale Bewertung abgegeben. Für die langfristige Einstufung ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung. Im letzten Monat gab es 1 neutrale Empfehlung, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie ebenfalls als "neutral" ausweist. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Amc Entertainment liegt bei 8 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 84,33 Prozent entspricht. Dies wird als "gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Analysten für die Aktie von Amc Entertainment.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie von Amc Entertainment 76,78 Prozent unter dem GD200 (18,69 USD) liegt, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 4,55 USD auf, was ein neutrales Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes rund um Amc Entertainment festgestellt. Dies zeigt sich in negativen Auffälligkeiten in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen. Insgesamt wird Amc Entertainment daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "schlecht" bewertet.