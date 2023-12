AMC Entertainment Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI der Amc Entertainment liegt bei 60,44, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 59,86 und weist ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Amc Entertainment in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher wird der Aktie eine "Gut"-Bewertung zugesprochen. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Amc Entertainment ergeben. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Amc Entertainment-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 31,62 USD mit dem aktuellen Kurs von 6,74 USD. Dies ergibt eine Abweichung von -78,68 Prozent, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs (8,33 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) um -19,09 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie der Stimmung zeigt die Analyse, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren. Jedoch haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Amc Entertainment diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.