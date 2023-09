AMC Entertainment-Aktie: Fast 60 %!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

AMC Entertainment regt noch immer die Phantasie an – die Kursziele sind trotz eines Absturzes hoch – Immerhin: In einer Woche ging es um 18 % aufwärts!

Am Dienstag nun blieb die Börse für die Aktie von AMC Entertainment noch vergleichsweise ruhig, wobei der Titel am Ende satte 5 % zulegte. Die Notierungen sind um den aktuellen Stand herum changiert und nehmen offenbar manchmal einen Pausentee. In den vorhergehenden fünf Handelssitzungen ging es für die Aktie von AMC Entertainment allerdings um 18 % aufwärts. Die Stimmung scheint – an den Börsen und unter Investoren bzw. Analysten – wieder besser zu werden.