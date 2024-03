AMC Entertainment Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Stimmung gegenüber Amc Entertainment hat sich in den letzten Wochen laut unserer Analyse stark eingetrübt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war gering, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Aus diesen Gründen erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Amc Entertainment in den letzten Tagen größtenteils neutral. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, aber insgesamt wurde das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen positiv bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Amc Entertainment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie ein negatives Signal sendet. Der GD200 Wert liegt bei 19,14 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,3 USD liegt, was einer Abweichung von -77,53 Prozent entspricht. Auch der GD50 Wert von 4,62 USD weist eine Abweichung von -6,93 Prozent auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Amc Entertainment aktuell überkauft ist. Der RSI-Wert beträgt 75,94, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Jedoch ergibt sich bei einer Betrachtung über 25 Tage ein RSI-Wert von 47, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI daher als "Schlecht" bewertet.