AMC Entertainment Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse der Amc Entertainment-Aktie ergibt auf der Basis der letzten 200 Handelstage einen Durchschnittsschlusskurs von 29,22 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,17 USD, was einem Unterschied von -82,31 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 7,51 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -31,16 Prozent unter diesem, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz kann jedoch nicht über die Verschlechterung der Stimmung hinwegtäuschen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 91,23, was darauf hindeutet, dass die Amc Entertainment-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 70 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die verstärkte Diskussion über positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen führt ebenfalls zu einer positiven Einschätzung durch die Redaktion.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment trotz der negativen charttechnischen und RSI-Einstufungen.