AMC Entertainment-Aktie: Eine Analyse der aktuellen Lage

Die AMC-Entertainment-Aktie verzeichnete vor Kurzem einen erheblichen Kursanstieg. Dank der beiden Filme “Barbie” und “Oppenheimer” konnte die US-Kinokette in ihrer langjährigen Geschichte einen Umsatzrekord verbuchen. Mit den Erstaufführungen von “Barbenheimer” sind die Wochenendvorstellungen des Konzerns ausverkauft – das Publikum genießt Ablenkung beim Anschauen von „Pink“ und der „Atombombe“. Obwohl dieses Phänomen den Konzern auf eine neue Erfolgsebene heben könnte, steht noch eine Aktienvereinigung zwischen A-Aktien und APE-Aktien an. Diese muss erfolgreich abgeschlossen werden, bevor eine Neubewertung des Unternehmens vorgenommen wird. Der aktuelle Erfolg im Umsatz wird erst in die Q3-Bilanz einfließen.

AMC-Entertainment: Markieren Sie sich den 08. August

Investoren mit Glauben an die positive Zukunftsentwicklung des...