AMC Entertainment-Aktie: Die Bullen und Bären der Woche!

Die Märkte blieben in dieser Woche positiv gestimmt, da der S&P 500 mit einem Plus von 3,26 % zum vierten Mal in Folge zulegen konnte. Der Dow Industrials verzeichnete ebenfalls eine positive Woche und schloss 2,92% höher, während der Nasdaq Composite um 3,08% zulegte. Verbraucherpreisindex steigt Das Momentum kam, als das Arbeitsministerium berichtete, dass der Verbraucherpreisindex im Juli um 8,5 % gestiegen ist,… Hier weiterlesen