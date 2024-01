AMC Entertainment Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Amc Entertainment erreicht 89,22, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 63,21 und resultiert in einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich für Amc Entertainment somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Amc Entertainment können auch über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin und entspricht daher einer "Schlecht"-Bewertung. Die Gesamtbewertung ergibt somit auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse der Amc Entertainment-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 29,42 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,3 USD, was einem Unterschied von -81,99 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (7,6 USD) weist einen Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-30,26 Prozent Abweichung) auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An fünf Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf Amc Entertainment diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.