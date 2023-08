AMC Entertainment-Aktie: Besorgnis und Unsicherheit!

Unruhe und Furcht sind selten gute Berater an den Finanzmärkten. Die gegenwärtigen Panikverkäufe bei der AMC Entertainment-Aktie könnten eine übertriebene Abwärtsbewegung darstellen. Dennoch ist die Befürchtung vor weiter sinkenden Kursen durchaus gerechtfertigt, da das Unternehmen mit seiner jüngsten Kapitalmaßnahme und dem “Reverse Split” zukünftige Ergebnisse verwässert – sofern positive Ergebnisse je wieder zu verzeichnen sein werden.

Die Sorge der Anleger von AMC Entertainment wird durch den Hollywood-Streik verstärkt

Gute Gewinne scheinen für das amerikanische Kinounternehmen in weite Ferne gerückt zu sein. Da viele Filmprojekte aufgrund des Streiks der Filmschaffenden in den USA verzögert oder möglicherweise gar nicht in die Kinos kommen, wächst auch die Sorge bei den Anlegern. Obwohl die Angst eines Investors kein...