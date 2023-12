AMC Entertainment Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Aktie von Amc Entertainment hat sich in den letzten Wochen von ihrem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, um -23,72 Prozent entfernt und wird daher kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf den GD200 der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -80,03 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Amc Entertainment ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen gab es vor allem negative Themen, die zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung führen.

In den letzten Wochen gab es jedoch eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven, was positiv bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt ergibt sich für Amc Entertainment daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Amc Entertainment-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf etwas längerfristiger Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält Amc Entertainment insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.