AMC Entertainment Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Der Relative Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Amc Entertainment als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Amc Entertainment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Für den RSI25 beträgt der Wert 83,46, was eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Stärke-Indikators.

Aus technischer Sicht erhält die Aktie von Amc Entertainment ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 26,21 USD weicht um -84,47 Prozent vom aktuellen Kurs (4,07 USD) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 6,06 USD um -32,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Damit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um die Aktie von Amc Entertainment eher negativ ist. Die Anzahl der Beiträge im Internet zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen deutet auf eine überwiegend negative Stimmung hin. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen von Nutzern aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Amc Entertainment hinsichtlich des Stimmungsbildes.