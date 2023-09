AMC Entertainment-Aktie: Alarmstimmung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

AMC Entertainment hat am Dienstag in einem massiven Abwärtslauf seine Aktionäre sicherlich enttäuscht. Es ging am Ende um -5,3 % nach unten. Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung ist aktuell dahin.

Die Aktie von AMC Entertainment hat damit vor allem die vorhergehenden Tage wieder in Frage gestellt. Es war insgesamt um 7,4 % aufwärts gegangen. Die Notierungen sind dabei derzeit in einem sehr schwankungsanfälligen Zustand.

AMC ist damit weder im Auf- noch im Abwärtstrend. Die Beobachter sprechen teilweise davon, der Wert befinde sich in einem Short-Feuer und es würde Attacken geben.

Ob AMC sich schnell nachhaltig erholt, ist derzeit offen.

Wie weit kann es für AMC noch gehen?

Die erste Frage aktuell lautet allerdings, wie weit die Analysten noch die Chancen für das Unternehmen sehen. Deren Stimmungen ist überhaupt zu...