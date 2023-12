AMB Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Amb wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Amb weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Amb überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 1,23 Prozent liegt Amb 137,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Handelsbanken". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Amb mit 8,52 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,75 Prozent, während Amb mit 11,27 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ist Amb mit einem Kurs von 18,25 USD inzwischen -2,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -11,36 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.