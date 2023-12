AMBRA Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Ambra von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", so unsere Redaktion.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Ambra in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ambra daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Ein weiterer Indikator, der bei der Bewertung von Wertpapieren genutzt wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser liefert Hinweise darauf, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Ambra liegt der 7-Tage-RSI bei 31,03 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 31,48 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Auch trendfolgende Indikatoren spielen eine Rolle bei der Analyse von Wertpapieren. Der gleitende Durchschnitt, der den Auf- oder Abwärtstrend eines Wertpapiers anzeigt, wird hier betrachtet. Für die Ambra-Aktie beträgt der längerfristigere 200-Tages-Durchschnitt 26,69 PLN, was einer Abweichung von +10,53 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 29,5 PLN entspricht. Auf dieser Basis erhält Ambra eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,78 PLN, was einer Abweichung von +2,5 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Ambra auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.