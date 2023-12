AMBRA Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ambra liegt der RSI7 bei 44,44 Punkten, was darauf hinweist, dass Ambra weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,24, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating für das Ambra-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität im Zusammenhang mit Ambra. Die Rate der Stimmungsänderung für Ambra war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge, was darauf hindeutet, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen werden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird Ambra auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +5,96 Prozent über dem GD200 verläuft. Jedoch ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von -2,7 Prozent, was zu einem "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".