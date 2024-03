AMBRA Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Ambra-Aktie bleibt neutral. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral verliefen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert. Daher wird die Ambra-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +3,65 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -1,99 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Werte wird die Ambra-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 34,43 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI somit als "Neutral" bewertet.