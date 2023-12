AMBRA Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse der Ambra-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 26,55 PLN liegt, während der aktuelle Kurs bei 27,6 PLN steht. Dies bedeutet eine Distanz von +3,95 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 28,84 PLN, was einen Abstand von -4,3 Prozent und ebenfalls eine Bewertung von "Neutral" ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen im Internet wurde bei Ambra eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen über Ambra in den sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. Überwiegend wurden neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt ist die Aktie von Ambra daher bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ambra liegt bei 64,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,89, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Ambra-Aktie als "Neutral".