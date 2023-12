ALULA WIRD MIT DEM ERSTEN ALULA-FALKEN-CUP-TURNIER ALS ERSTE HEIMAT FÜR HISTORISCHEN SPORT IN SAUDI ARABIEN GESTÄRKT

Alula, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- In KSA ansässige und internationale Falkner werden vom 28. Dezember bis zum 5. Januar im AlUla Mughayra Heritage Sports Village um ein Preisgeld von insgesamt 60 Mio, SAR (16 Mio, USD) kämpfen.- Das neuntägige Spektakel schließt sich an AlUlas jüngste Weltmeisterschaft im Bogenschießen zu Pferde und die Weltmeisterschaft im Tent Pegging an und wird sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen, die sich für historische Sportarten interessieren.Im Rahmen ihres Ziels, traditionelle Sportarten, die im Königreich Saudi-Arabien, in der Region und darüber hinaus tief verwurzelt sind, zu erhalten und zu feiern, wird die Königliche Kommission für AlUla (RCU) den allerersten AlUla Falcon Cup ausrichten.Das wegweisende Sportereignis, das vom 28. Dezember bis zum 5. Januar im Mughayra Heritage Sports Village in AlUla stattfindet, wird die reiche Geschichte, die sorgfältig eingeübten Fertigkeiten und die wichtigen Traditionen der Falknerei einem weltweiten Publikum von Falknern und Touristen sowie Mitgliedern der AlUla-Gemeinschaft näher bringen.Der erste AlUla Falcon Cup hat bereits Rekorde in der Falknerei aufgestellt, denn es wird ein unerhörtes Preisgeld von insgesamt 60 Mio. SAR (16 Mio. USD) bereitgestellt, das an die Gewinner der verschiedenen Kategorien und Wettbewerbe vergeben wird, darunter Rennen, Jagd und Schönheitswettbewerbe. Während der Rennen werden die Falken mit Hilfe von Hightech-Sensoren gemessen, die ihre Geschwindigkeit und Leistung aufzeichnen. Bei Schönheitswettbewerben wird jeder Vogel nach bestimmten Kriterien bewertet, wobei der Sieger von den Richtern die höchste Bewertung erhält.Zu den Höhepunkten des AlUla Falcon Cup gehören der Falkenwettflug, der täglich zwischen 8 und 17 Uhr stattfindet, und die „Best of Breed" Falcon Mazayen Show oder der Falken-Schönheitswettbewerb, der vom 2. bis 4. Januar von 20 bis 22 Uhr stattfindet.Die Veranstaltung folgt auf die erfolgreiche Ausrichtung der Weltmeisterschaft im Bogenschießen zu Pferd und der Weltmeisterschaft im Tent Pegging im AlFursan Equestrian Village im November in AlUla. Die internationale Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Saudi Arabia Equestrian Federation (SAEF) und der World Horseback Archery Federation (WHAF) stattfand, hat AlUla als Drehscheibe für traditionelle Reit- und Kultursportarten bekannt gemacht, was dem langfristigen Ziel der RCU entspricht, die Wirtschaft zu diversifizieren und die Bräuche und die Kultur Nordwest-Arabiens zu fördern.Der Erfolg dieser Veranstaltungen ergänzt die jährlich stattfindenden traditionellen Sportwettkämpfe wie den AlUla Camel Cup, den Custodian of the Two Holy Mosques Endurance Cup und das Richard Mille AlUla Desert Polo Turnier, die jeweils eine große und treue Fangemeinde von lokalen und internationalen Zuschauern sowie Wettkämpfern nach AlUla ziehen.Die Falknerei hat in Saudi-Arabien ebenso wie der Pferdesport eine lange Tradition. Das Königreich ist die angestammte Heimat der Araber-Pferderasse, und das Reiten ist ein fester Bestandteil der saudischen Kultur und des Sports. Die seit Jahrhunderten praktizierte Falknerei ist seit langem ein wesentlicher Bestandteil des Lebens in der Region. Heute werden diese Raubvögel vor allem für Wettkämpfe trainiert, bei denen die Falkner ihre Beherrschung der Vögel durch die Anwendung alter, seit Generationen angewandter Techniken unter Beweis stellen.Der AlUla Falcon Cup ist eine Gelegenheit, die saudische Identität und den wachsenden Status von AlUla als führendes Reiseziel für Sport und Wettkämpfe im Bereich des Kulturerbes zu präsentieren. Der AlUla Falcon Cup wird Wettbewerber aus den Nachbarländern und von weiter her einladen, während die Zuschauer eine Vielzahl von Aktivitäten genießen können.Ziad Al Suhaibani, RCU-Sportchef, sagte: „Unsere Gemeinde in AlUla sowie Menschen aus dem gesamten Königreich Saudi-Arabien teilen eine große Leidenschaft für traditionelle Sportarten wie Falknerei, Reiten, Kamelrennen und mehr. Die traditionellen Sportarten, die heute wegen des Spektakels, des Nervenkitzels und der gezeigten Fertigkeiten beliebt sind, waren früher ein wichtiger Bestandteil des Lebens in der Region. Indem die RCU ihre anhaltende Anziehungskraft zelebriert, stärkt sie den Status von AlUla als führendes Ziel zur Förderung der Kultur, der Bräuche und des Vermächtnisses unserer Vorfahren."„Der erste AlUla Falcon Cup wird neun Tage lang spektakuläre Action bieten und die einzigartige Verbindung zwischen Vögeln und Menschen zeigen, mit einigen der talentiertesten Falkner und schönsten Falken. Das zusätzliche Preisgeld von insgesamt 60 Mio. SAR (16 Mio. USD), das es in der Falknerei noch nie gegeben hat, wird den Wettbewerb noch spannender machen."Die offiziellen X-Hashtags für den AlUla Falcon Cup sind #AlUlaFalconCup und كأس_العلا_للصقور#. Folgen Sie der Königlichen Kommission für AlUla auf X für die neuesten Updates @RCU_SA (https://twitter.com/RCU_SA).Hinweis für Redakteure:Es ist immer AlUla / nicht Al-UlaInformationen zur Königlichen Kommission für AlUlaDie Königliche Kommission für AlUla (RCU) wurde im Juli 2017 per königlichem Dekret gegründet, um AlUla, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu erhalten und zu entwickeln. Der langfristige Plan der RCU skizziert einen verantwortungsvollen, nachhaltigen und sensiblen Ansatz für die städtische und wirtschaftliche Entwicklung, der das natürliche und historische Erbe der Region bewahrt und AlUla zu einem begehrten Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen macht. Dies umfasst ein breites Spektrum an Initiativen in den Bereichen Archäologie, Tourismus, Kultur, Bildung und Kunst und spiegelt die Verpflichtung wider, die Prioritäten des Programms „Vision 2030" des Königreichs Saudi-Arabien in Bezug auf die wirtschaftliche Diversifizierung, die Stärkung der lokalen Gemeinschaften und die Erhaltung des kulturellen Erbes zu erfüllen.