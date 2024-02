ALUF Holdings Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Einschätzung von Aktienkursen geht über die harten Faktoren wie Bilanzdaten hinaus und bezieht auch weiche Faktoren wie die Stimmung mit ein. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Informationen zu Aluf durchforstet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Aluf in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Aluf über einen längeren Zeitraum wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität im Netz aufweist, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtbewertung "Neutral" für Aluf in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass Aluf derzeit um 60 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +60 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert für Aluf liegt bei 53,52, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 48. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" für die Aktie.