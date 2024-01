ALUF Holdings Aktie: War die Aufregung umsonst?

Investoren verfolgen aufmerksam die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, um das Anleger-Sentiment zu erfassen. In den letzten zwei Wochen wurde über Aluf eher neutral diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aluf liegt bei 46,46, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Aluf daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls ein eher negatives Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält Aluf bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 0,0109 USD als positiv bewertet, da er 9 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der GD50 signalisiert mit einem Kurs von 0,01 USD ein "Gut"-Signal, da der Abstand ebenfalls 9 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aluf-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.