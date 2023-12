ALUF Holdings Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Aluf wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Aluf überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt, dass Aluf weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Aluf-Wertpapier also ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen konnte bei Aluf eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies wird anhand der Auswertung der sozialen Medien deutlich. Negative Auffälligkeiten bei Aluf führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Aluf für diese Stufe daher ein "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Aluf von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies zeigt sich in der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die überwiegend negativen Themen rund um den Wert führen zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Aluf ist mit einem aktuellen Kurs von 0.0076 USD inzwischen -24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -24 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.