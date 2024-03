ALUF Holdings Aktie: Immer langsam!

Die Aluf-Aktie wird von Analysten positiv bewertet, basierend auf einer technischen Analyse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +48 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,0148 USD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +48 Prozent über dem aktuellen Kurs von 0,01 USD. Aufgrund dieser Daten erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Aluf wird als unterdurchschnittlich eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen insgesamt neutral. Es gab keinen signifikanten Anstieg in positiven Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aluf-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 44,98) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt die technische Analyse eine positive Bewertung der Aluf-Aktie zu, während das Sentiment und der Buzz im Internet sowie das Anleger-Sentiment zu einer neutralen oder negativen Einschätzung führen.