ALUF Holdings Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Aluf liegt bei 39,91, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 52, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit erhält die Aluf insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell wurden mehrheitlich negative Meinungen zu Aluf in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aluf-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Aluf haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine überwiegend "Neutral" und "Schlecht" Bewertung für die Aluf-Aktie.