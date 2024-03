ALUF Holdings Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Aluf betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50,78 Punkte, was bedeutet, dass Aluf derzeit neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,33, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Aluf derzeit bei 0,01 USD, was zu einer positiven Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt mit 0,0148 USD sogar um 48 Prozent darüber. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,01 USD, was ebenfalls einem positiven Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine positive Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Aluf veröffentlicht, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Aluf in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls neutral eingestuft.