ALS Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Als-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs einen neutralen Status aufweist. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,86 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (12,425 AUD) um +4,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 12,21 AUD, was einer Abweichung von +1,76 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 68, was bedeutet, dass die Als-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 55,83) bestätigt diese Einschätzung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht signifikant verändert. Somit erhält die Als-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Als in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung für die Als-Aktie.