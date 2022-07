ALSO Portugal-Aktie: Verstärkung der Präsenz auf der Iberischen Halbinsel!

Das Unternehmen, das mit einem adressierbaren Gesamtmarkt von 1,5 Mrd. EUR zu den größten Anbietern in Portugal gehört, wird ab dem 4. Juli als 'jp.di, powered by ALSO' firmieren. 33 Jahre Erfahrung auf dem portugiesischen IT-Markt Jorge Sá Couto, Vorsitzender von JP Sá Couto, SA, erklärt: 'jp.di verfügt über 33 Jahre Erfahrung auf dem portugiesischen IT-Markt. Der in dieser Zeit… Hier weiterlesen