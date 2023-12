ALPHA SERVICES AND HOLDINGS Aktie: Eine Gewinnchance?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Alpha Services And in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Alpha Services And eher neutrale Diskussionen geführt. Negative Diskussionen wurden an einem Tag nicht verzeichnet, und an insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Alpha Services And neutral eingestuft ist. Der RSI7 liegt bei 32,5, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 32,35, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Alpha Services And-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs um 11,51 Prozent über dem Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen liegt. Auch im Vergleich zu dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+7,64 Prozent) erhält die Aktie eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von Alpha Services And daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.