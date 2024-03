ALPEK Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Aktie von Alpek Sab De Cv wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,93 bewertet, was 18 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 37,72. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Alpek Sab De Cv in den letzten Tagen. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen in der jüngsten Vergangenheit. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Alpek Sab De Cv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,86 MXN lag, während der letzte Schlusskurs bei 12,5 MXN lag, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Fall führt. Insgesamt erhält die Alpek Sab De Cv-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Alpek Sab De Cv liegt derzeit bei 12,58 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,15 %. Diese Differenz von 9,43 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.