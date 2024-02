ALPEK Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) der Alpek Sab De Cv steht aktuell bei 54,95 und zeigt somit eine neutrale Situation, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Indikator bezieht sich auf die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Eine ähnliche neutrale Bewertung von 51 erhält die Aktie, wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgeweitet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Alpek Sab De Cv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,67 MXN lag. Der letzte Schlusskurs von 11,06 MXN weicht somit um -24,61 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der Durchschnitt bei 11,47 MXN liegt und somit der letzte Schlusskurs nur um -3,57 Prozent abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

In Bezug auf Dividenden schüttet Alpek Sab De Cv derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche. Mit einem Unterschied von 9,26 Prozentpunkten (12,58 % gegenüber 3,32 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine gute Bewertung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Alpek Sab De Cv in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem neutralen Rating bewertet.