ALPEK Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben Alpek Sab De Cv auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Alpek Sab De Cv diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt zu dem Ergebnis, dass Alpek Sab De Cv hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Sentiment und Buzz: Die Aktivität der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung von Alpek Sab De Cv wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Alpek Sab De Cv in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Dividende: Mit einer Dividende von 10,94 % übertrifft Alpek Sab De Cv im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (3,21 %) die Ausschüttung, da die Differenz 7,73 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich die Einstufung "Gut".

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) kann zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der Alpek Sab De Cv-RSI hat eine Ausprägung von 75,52, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,42, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".