ALPEK Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alpek Sab De Cv bei 34, was bedeutet, dass die Börse 34,96 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 61 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 21 für Unternehmen im Bereich "Chemikalien". Aufgrund dieses hohen KGV wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält daher die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Alpek Sab De Cv in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft waren, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet zeigt, dass die Aktivität bezogen auf Alpek Sab De Cv durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Alpek Sab De Cv eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Alpek Sab De Cv daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.