ALM Equity AB Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der dazu dient, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Aktuell weist der Alm Equity-RSI einen Wert von 88,89 auf, was eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25 liegt bei 70,83, was ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage zur Folge hat. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung. Auch wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Alm Equity diskutiert, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingeschätzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Alm Equity-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alm Equity-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 421,5 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 266 SEK deutlich darunter liegt (-36,89 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 312,64 SEK über dem aktuellen Schlusskurs (-14,92 Prozent). Auf Basis dieser einfachen Charttechnik wird die Alm Equity-Aktie somit insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.