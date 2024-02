ALM Equity AB Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmung und der Buzz um Alm Equity können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Auf Basis dieser Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie aufgrund einer durchschnittlichen Diskussionsintensität und einer kaum veränderten Rate der Stimmungsänderung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Alm Equity-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis hingegen deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -33,46 Prozent führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Alm Equity diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Alm Equity eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung, eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der RSI-Analyse und der technischen Analyse, sowie eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.