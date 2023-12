ALM Equity AB Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die aktuelle Stimmung der Anleger rund um die Alm Equity-Aktie ist neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Diskussionen oder Interaktionen in den sozialen Medien. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen hervorgehoben, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alm Equity-Aktie betrachtet, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 406,67 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 280 SEK liegt, was einem Unterschied von -31,15 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen Wert von 292,04 SEK. Da der letzte Schlusskurs hier ähnlich hoch liegt (-4,12 Prozent), erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für die Alm Equity-Aktie liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Dementsprechend erhält die Aktie für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird der RSI auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Bewertung von "Neutral".

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien können die Stimmung rund um eine Aktie verstärken oder verändern. Für die Alm Equity-Aktie wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb sie die Bewertung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.