ALD Automotive und LeasePlan: Mit neuer Geschäftsführung zum gemeinsamen Unternehmen

Hamburg / Düsseldorf (ots) -ALD Automotive und LeasePlan, führende Unternehmen im Fahrzeugleasing und Fuhrparkmanagement, stellen sich mit einer neuen Geschäftsführung in Deutschland für das gemeinsame Unternehmen auf. Neben Karsten Rösel (Sprecher der Geschäftsführung) übernehmen Maxime Verneau (Geschäftsführung Marktfolge, Risk & Compliance), Dr. Stefan Koch (Geschäftsführung Marktfolge, CFO) und Thomas Reiter (Geschäftsführung Front Office) ab sofort die Verantwortung für beide Unternehmen und steuern die Zusammenführung.Kürzlich haben ALD Automotive und LeasePlan auch ihren neuen Markennamen Ayvens (http://www.ayvens.com) und die globale Strategie "PowerUP 2026" (http://www.ayvens.com/about-us/our-strategy/) bekannt gegeben. In Deutschland wird die neue Marke im Laufe des Jahres 2024 eingeführt. Bis dahin firmieren beide Unternehmen noch unter ihren bekannten Markennamen ALD Automotive und LeasePlan. Die Strategie ist auf vier Prioritäten ausgerichtet: Kunden, operative Effizienz, Verantwortung und Profitabilität. Der 3-Jahres-Strategieplan umreißt die wichtigsten strategischen, operativen und finanziellen Ziele, um das führende globale Unternehmen für nachhaltige Mobilität zu werden.Geschäftsführer Karsten Rösel: "Das neue Management setzt sich aus Führungskräften von ALD Automotive und LeasePlan zusammen. Wir starten gleichberechtigt in das neue Unternehmen. Vor dem Hintergrund des globalen Strategieplans setzen wir unsere gemeinsame Kompetenz ein, um die Zukunft der Mobilität aktiv mitzugestalten und Spitzenleistungen zu erzielen. Ich freue mich sehr auf die Arbeit, die nun vor uns liegt, um ein gemeinsames Unternehmen mit einem gemeinsamen Markenauftritt zu werden."Karsten Rösel ist seit nahezu 25 Jahren für die ALD Automotive Gruppe tätig. Von 1998 bis 2003 hat er als Geschäftsführer erfolgreich die Geschicke der ALD Tochtergesellschaft Car Professional Fuhrparkmanagement und Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG (CPM) verantwortet. Im Mai 2003 übernahm Karsten Rösel die Geschäftsführung der ALD Automotive in Deutschland und hat die Gruppe zu einem führenden markenübergreifenden Mobilitätsanbieter im deutschen Markt entwickelt.Maxime Verneau ist 2022 zum Geschäftsführer Marktfolge bei der ALD Automotive in Deutschland benannt worden. Zuvor verantwortete er verschiedene Finanzpositionen bei ALD Automotive in Frankreich und Schweden.Dr. Stefan Koch wurde 2019 Geschäftsführer Marktfolge/CFO bei LeasePlan Deutschland. Vor seiner Zeit bei LeasePlan war er Associate Partner bei der Unternehmensberatung McKinsey & Company und hat Finanzunternehmen zu Strategie, Finanz- und Risikothemen beraten.Thomas Reiter ist seit 26 Jahren für ALD Automotive tätig, davon 11 Jahre für das Tochterunternehmen Car Professional Fuhrparkmanagement und Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG (CPM). Zuletzt verantwortete er bei ALD Automotive Deutschland als Generalbevollmächtigter den Bereich Unternehmensentwicklung & Marketing sowie das Kooperationsgeschäft.-ENDE-Über ALD Automotive I LeasePlan in Deutschland:Am 16. Oktober haben ALD Automotive und LeasePlan ihren neuen Markennamen Ayvens bekannt gegeben. In Deutschland wird diese neue Marke im Laufe des Jahres 2024 eingeführt. Bis dahin werden beide Unternehmen weiterhin unter ihren bekannten Namen ALD Automotive und LeasePlan auftreten.Weitere Informationen: www.aldautomotive.de und www.leaseplan.deAyvens ist ein führender globaler Akteur im Bereich der nachhaltigen Mobilität, welcher Full-Service-Leasing, flexible Auto-Abo-Services, Flottenmanagement und Multi-Mobilitätslösungen für Großunternehmen, KMU, Freiberufler und Privatpersonen anbietet. Mit 15.700 Mitarbeitern in 44 Ländern, 3,4 Millionen Fahrzeugen und der weltgrößten Multibrand-Elektroflotte nutzt Ayvens seine einzigartige Position, um den Weg zur Net-Zero-Emission zu ebnen und die digitale Transformation des Mobilitätssektors voranzutreiben.Das Unternehmen ist im Compartment A der Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD). Die Société Générale ist Mehrheitsaktionärin von Ayvens.Weitere Informationen: www.ayvens.comPressekontakt:Britta GiesenReferentin Externe/Interne KommunikationTelefon: 0211/58640-511E-Mail: britta.giesen@leaseplan.comLeasePlan Deutschland GmbHLippestraße 440221 DüsseldorfInternet: www.leaseplan.deOriginal-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell