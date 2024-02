ALD Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "ALD":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Ald überwiegend neutral von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch in Bezug auf die Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien ergibt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer langfristigen neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ald derzeit bei 8,02 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,585 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -30,36 Prozent, was die Bewertung "Schlecht" zur Folge hat. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 6,09 EUR und einem Abstand von -8,29 Prozent eine negative Bewertung auf. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht" für die technische Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt für Ald bei 52,07. Dies wird als neutrale Situation bewertet, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 53 in einem neutralen Bereich. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.