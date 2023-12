ALD Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "ALD":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Ald wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion von diversen Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils neutral, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ald-Aktie bei 8,99 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dies liegt daran, dass der aktuelle Aktienkurs bei 6,39 EUR liegt und somit einen Abstand von -28,92 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,4 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ald-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf Basis der letzten 25 Handelstage ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Ald-Aktie.