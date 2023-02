ALDI senkt die Kaffee-Preise massiv

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -ALDI legt in Sachen Preisführerschaft nach. Nachdem in der vergangenen Woche bereits der Preis für die Butter angepasst wurde, folgt nun des Deutschen liebstes Getränk: Kaffee. Deshalb senkt ALDI als Preisführer ab sofort und dauerhaft die Preise für ganze Bohnen und gemahlenen Kaffee seiner Eigenmarken.ALDI lässt die Preise für Kaffee massiv purzeln! Gemahlener Kaffee und ganze Bohnen der ALDI Eigenmarken Moreno, Markus Kaffee, Amaroy und Tizio sind ab sofort in allen mehr als 4.000 Filialen von ALDI SÜD und ALDI Nord in Deutschland dauerhaft bis zu 20 Prozent im Preis gesenkt. Insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten ist eine Besinnung auf den Original ALDI Preis wichtiger denn je. Gerade jetzt sollen sich Kund:innen nicht zwischen bester Qualität und Preis entscheiden müssen, sondern voll und ganz auf ALDI verlassen können - auch das bedeutet Gutes für alle.Bei diesen Kaffee-Produkten sparen ALDI Nord Kund:innen- MARKUS KAFFEE in den Sorten Gold, Mild und entkoffeiniert, je 500 Gramm, von 4,99 EUR auf 3,99 EUR (-20 Prozent)- MARKUS KAFFEE Classic, 500 Gramm, von 3,99 EUR auf 3,49 EUR (-12,5 Prozent)- MARKUS KAFFEE Exklusiv, 2x 250 Gramm, von 5,39 EUR auf 4,99 EUR (-7 Prozent)- MORENO Caffè in den Sorten Crema, Naturmild und Espresso, ganze Bohne, 1 Kilogramm, von 9,99 EUR auf 8,99 EUR (-10 Prozent)- MORENO Espresso Classico, 1 Kilogramm, von 7,99 EUR auf 6,99 EUR (-12,5 Prozent)- MARKUS KAFFEE Fairtrade Bio Kaffee gemahlen, von 6,69 EUR auf 5,99 EUR (-10 Prozent)- MORENO Bio Caffe Crema und Bio Espresso Fairtrade, je 1 Kilogramm, von 12,99 EUR auf 10,99 EUR (-15 Prozent)- GUSTOSO GANZE BOHNE, 1 Kilogramm, von 7,99 EUR auf 6,99 EUR (-12,5 Prozent)Bei diesen Kaffee-Produkten sparen ALDI SÜD Kund:innen- AMAROY KAFFEE in den Sorten Extra, Milde Bohne und entkoffeiniert, je 500 Gramm, von 4,99 EUR auf 3,99 EUR (-20 Prozent)- AMAROY KAFFEE Classic, je 500 Gramm, von 3,99 EUR auf 3,49 EUR (-12,5 Prozent)- AMAROY KAFFEE Unser Bester, je 500 Gramm, von 5,39 EUR auf 4,99 EUR (-7 Prozent)- TIZIO Caffè in den Sorten Crema und Espresso, ganze Bohne, je 1 Kilogramm, von 9,99 EUR auf 8,99 EUR (-10 Prozent)- AMAROY KAFFEE Fairtrade Bio Kaffee, je 500 Gramm, von 6,69 EUR auf 5,99 EUR (-10 Prozent)- AMAROY Bio Caffè Crema Fairtrade, je 1 Kilogramm, von 12,99 EUR auf 10,99 EUR (-15 Prozent)- TIZIO GUSTOSO, je 1 Kilogramm, von 7,99 EUR auf 6,99 EUR (-12,5 Prozent)Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Emily Rosberger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Christopher Zurheiden, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell