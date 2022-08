Nach AKW-Notfall: Moskau erwartet baldige Expertenmission

MOSKAU/WIEN (dpa-AFX) - Angesichts der Spannungen um das von russischen Truppen besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja rechnet Moskau mit einem baldigen Besuch internationaler Experten vor Ort. "Es laufen aktive Vorbereitungen für einen Besuch" der Expertenmission der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in dem AKW, teilte der russische Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien, Michail Uljanow, am Freitag mit. Zuvor hatte auch der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko auf einen baldigen Besuch der Experten gedrängt. Er forderte zudem den Abzug der russischen Truppen von dem AKW-Gelände.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Freitag mit, Europas größtes Kernkraftwerk sei erneut mehrfach von ukrainischer Seite mit großkalibriger Artillerie beschossen worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Die Ukraine wirft die russischen Truppen vor, das AKW als Schutzschild zu benutzen für Angriffe. Moskau hingegen lehnt eine Übergabe des Kernkraftwerks an Kiew ab mit der Begründung, dass die Ukraine die Sicherheit dort nicht gewährleisten könne.

Am Donnerstag war es am AKW zu einem Notfall gekommen, infolge dessen es in den umliegenden Regionen einen massiven Stromausfall gab. Der Kiewer Darstellung zufolge wurde das AKW nach russischem Beschuss zwischenzeitlich komplett vom regulären ukrainischen Stromnetz abgeklemmt und nur noch über eine Not-Leitung mit Elektrizität versorgt. Die beiden bis zuletzt betriebenen Reaktorblöcke seien notabgeschaltet worden. Mittlerweile sei das Kraftwerk zwar wieder ans ukrainische Stromnetz angeschlossen. Die beiden Blöcke seien aber weiter außer Betrieb.

Die russische Besatzungsverwaltung berichtete zwar auch von der zwischenzeitlichen Abschaltung beider Reaktoren - erklärte aber, dass einer bereits wieder hochgefahren worden sei. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. IAEA-Direktor Rafael Grossi bekräftigte nach dem Vorfall seine Bereitschaft, in den kommenden Tagen mit Experten nach Saporischschja zu fahren. Bislang ist eine solche Mission wegen Uneinigkeiten über die genauen Reisemodalitäten nicht zustande gekommen./mau/DP/mis