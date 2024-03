AKTIE IM FOKUS: Wacker Neuson fallen nach Abstufung - 2024 'Jahr des Gegenwinds'

(Neu: Xetra-Kurs)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Wacker Neuson stehen am Montag charttechnisch vor einer neuerlichen Bewährungsprobe. Nach einer Abstufung durch das Bankhaus Metzler wackelt die Unterstützung an den jüngsten Verlaufstiefs seit November. Unter 16,28 Euro droht ein Rutsch zurück auf das Niveau von Ende 2022. Kurz nach dem Handelsstart fiel der Kurs um 2,1 Prozent auf 16,46 Euro.

Metzler-Experte Stephan Bauer befürchtet 2024 "ein Jahr des Gegenwinds". Er tut sich trotz deutlich gesunkener Gewinnschätzungen zwar schwer mit einer Abstufung, weil das Management einen so guten Job gemacht hat. Zudem seien die Aktien günstig bewertet. Papiere aus der Investitionsgüterbranche könnten aber einige Zeit so billig bleiben, falls der Auftragseingang nicht wächst und die Gewinnerwartungen nicht getoppt werden, so Bauer. Kurzfristig sei die Unsicherheit im europäischen Bausektor hoch./ag/mis