AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie gefragt - Morgan Stanley setzt auf Solar

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Empfehlung von Morgan Stanley hat die Aktien von Wacker Chemie am Aschermittwoch um fast 6 Prozent nach oben katapultiert auf 154,60 Euro. Damit waren die Papiere der Münchner so teuer wie seit Mitte August 2022 nicht mehr. Analyst Charles Webb traut ihnen mit 185 Euro sogar eine Rückkehr bis fast an das Vorjahreshoch von gut 187 Euro zu und votiert daher nun mit "Overweight".

Der politische Wille, die Solarbranche wieder in den Westen zurückzuholen, sei praktisch wie eine kostenlose Kaufoption auf den Wert des Wacker-Geschäfts mit dem Solarindustriegrundstoff Polysilizium, so der Experte. Die Voraussetzungen für Profitabilität, Erträge und Wachstum besserten sich.

Positiv äußerte sich zur Wochenmitte auch Analyst Alex Stewart von der britischen Bank Barclays. Auch er sieht reichlich Potenzial für europäische Solarbranche, da die EU-Ziele für den Ausbau der Produktion neue Polysilizium-Kapazitäten bräuchten. Stewart hob das Kursziel auf 202 Euro an und bestätigte sein "Overweight"-Votum./ag/mis